В России начались продажи супербюджетного Samsung Galaxy A01





Отмечается, что по соотношению цены и технических возможностей новинка от южнокорейского техногиганта имеет все шансы составить конкуренцию популярными бюджетникам Redmi, которые доступны на российском рынке по цене от 8990 рпублей. Выпускается Samsung Galaxy A01 в трех цветовых оформлениях: красный, синий и классический черный. Устройство оснащено дисплеем Infinity-V с диагональю 5,7 дюйма и разрешением 720р. Его фронтальная камера расположилась в специальном V-образном вырезе в верхней части экрана. Вычислительные мощности смартфона обеспечены процессором Snapdragon 439, а также 2 гигабайтами оперативной и 16 гигабайтами постоянной памяти. Емкость аккумулятора составляет 3000 мАч.Среди прочих особенностей модели стоит отметить наличие 3,5-миллиметрового разъема для наушников, двойной основной камеры с максимальным разрешением 13 мегапикселей. А вот встроенного чипа NFC у Samsung Galaxy A01 нет, что, впрочем, не удивительно при такой низкой цене на устройство.