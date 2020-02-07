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В России начались продажи супербюджетного Samsung Galaxy A01

Сверхбюджетный смартфон Samsung Galaxy A01, работающий под управлением Android 10, был впервые представлен еще в декабре 2019 года. Теперь же эта модель с ценником в 7990 рублей начала появляться на полках российских магазинов.
В России начались продажи супербюджетного Samsung Galaxy A01

Отмечается, что по соотношению цены и технических возможностей новинка от южнокорейского техногиганта имеет все шансы составить конкуренцию популярными бюджетникам Redmi, которые доступны на российском рынке по цене от 8990 рпублей. Выпускается Samsung Galaxy A01 в трех цветовых оформлениях: красный, синий и классический черный. Устройство оснащено дисплеем Infinity-V с диагональю 5,7 дюйма и разрешением 720р. Его фронтальная камера расположилась в специальном V-образном вырезе в верхней части экрана. Вычислительные мощности смартфона обеспечены процессором Snapdragon 439, а также 2 гигабайтами оперативной и 16 гигабайтами постоянной памяти. Емкость аккумулятора составляет 3000 мАч.

Среди прочих особенностей модели стоит отметить наличие 3,5-миллиметрового разъема для наушников, двойной основной камеры с максимальным разрешением 13 мегапикселей. А вот встроенного чипа NFC у Samsung Galaxy A01 нет, что, впрочем, не удивительно при такой низкой цене на устройство.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 11:45

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