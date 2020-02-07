«Я не буду участвовать в этих грязных войнушках»: Пелагея прокомментировала свой развод с Иваном Телегиным

Пелагея и Иван Телегин расстались в конце декабря после трех лет отношений. В браке у них родилась дочь Таисия. Ранее певица говорила, что после развода они с экс-мужем сохранили добрые отношения ради ребенка. Однако расставание звездной пары не прекращают обговаривать, в Сети периодически публикуется информация о подробностях отношений бывших супругов. Пелагея сначала наблюдала за происходящей информационной кампанией, но после втягивания в скандал еще и ее семьи она опубликовала видеоролик-обращение к своим поклонникам. Артистка заявила, что подобные действия являются травлей, а вся эта шумиха вокруг развода сделана на заказ. Певица знает, кто именно ее «заказал», однако имя заказчика во всеуслышание не называет. Она только упоминает, что такая травля происходит с целью не допустить примирения экс-супругов, чтобы не потерять контроль над Иваном Телегиным и тем, что у него есть. Пелагея призвала поклонников и СМИ не верить слухам, а пользоваться только первоисточниками и проверенной информацией.Певица поделилась, что «не будет участвовать в этих грязных войнушках». Артистка планирует подождать, пока «буря в стакане утихнет». В это время она будет заниматься любимой работой.