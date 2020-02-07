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Актриса Дженнифер Тилли: «Отношения Киану Ривза и Александры Грант длятся уже несколько лет»

Роман самого загадочного голливудского актера Киану Ривза и американской художницы и скульптора Александры Грант длится уже несколько лет. Об этом сообщила актриса Дженнифер Тилли, которая дружит с возлюбленной кинозвезды.
Актриса Дженнифер Тилли: «Отношения Киану Ривза и Александры Грант длятся уже несколько лет»

Сценаристка рассказала журналистам, что еще два года назад ее подруга Александра Грант сообщила ей, что Киану Ривз «ее мужчина». Художница регулярно ходила на публичные мероприятия вместе со своим спутником. На одном из них СМИ узнали, что Киану Ривз обручен и намерен жениться. Дженнифер Тилли очень удивлена тем, что корреспонденты только сейчас начали «реагировать» на личную жизнь и отношения киноактера, так как он абсолютно их не скрывал.

Как известно, знакомство Киану Ривза и Александры Грант произошло еще в 2009 году, когда художница и режиссёр сняла свой первый документальный фильм и читала лекции в учебных заведениях Африки. После того, как у звезд завязался роман, пара открыла совместный издательский дом X Artists Books.

В заключение Дженнифер Тилли сказала, что поклонники и даже СМИ «сошли с ума», потому что Киану Ривз и Александра Грант идеальная пара и «все хотят, чтобы их отношения были такими же».

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Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 12:07

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