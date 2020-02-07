Юлия Савичева презентовала новый альбом "CLV"

Юлия Савичева разместила видео, на котором показана ее фотография на красном фоне. На кадрах также написаны названия песен, входящих в новый альбом певицы "CLV". В комментарии исполнительница сообщила, что с этими композициями она заново переживает эмоции последних 3 лет своей жизни. В новый альбом вложена вся палитра чувств Юлии Савичевой: от безысходности и подавленности до радости рождения ребенка, любви и веры в самое светлое. Знаменитость надеется, что у нее получилось рассказать фанатам свою небольшую историю о том, что даже когда чувствуешь, что выхода нет, только любовь и вера могут помочь.Юлия Савичева поблагодарила свою семью за терпение, понимание и поддержку. Также она выразила благодарность всем, кто помогал ей создавать композиции, которые вошли в альбом "CLV". Подписчики поздравили исполнительницу с премьерой и пожелали ей не останавливаться на достигнутом. Видео в Instagram уже просмотрели более 3 500 пользователей Сети.