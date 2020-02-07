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Юлия Савичева презентовала новый альбом "CLV"

Юлия Савичева презентовала на странице в Instagram свой новый альбом под названием "CLV". В комментарии исполнительница поблагодарила всех, кто помог ей создавать композиции.
Юлия Савичева презентовала новый альбом "CLV"

Юлия Савичева разместила видео, на котором показана ее фотография на красном фоне. На кадрах также написаны названия песен, входящих в новый альбом певицы "CLV". В комментарии исполнительница сообщила, что с этими композициями она заново переживает эмоции последних 3 лет своей жизни. В новый альбом вложена вся палитра чувств Юлии Савичевой: от безысходности и подавленности до радости рождения ребенка, любви и веры в самое светлое. Знаменитость надеется, что у нее получилось рассказать фанатам свою небольшую историю о том, что даже когда чувствуешь, что выхода нет, только любовь и вера могут помочь.

Юлия Савичева поблагодарила свою семью за терпение, понимание и поддержку. Также она выразила благодарность всем, кто помогал ей создавать композиции, которые вошли в альбом "CLV". Подписчики поздравили исполнительницу с премьерой и пожелали ей не останавливаться на достигнутом. Видео в Instagram уже просмотрели более 3 500 пользователей Сети.

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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 11:06

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