Фанаты «Игры престолов» нашли пробел в сюжете последнего сезона





Отмечается, что по сюжету фильма драконье стекло имеет свойства, которые позволяют оружию из него убивать Белых Ходоков. В начале заключительного сезона шоу главный герой истории Джон Сноу находит месторождение этого материала, когда отправляется посетить пристанище Дейнерис Таргариен. Это стекло помогает в сражении с армией Короля Ночи, потому что его удалось использовать для того, чтобы изготовить новое оружие. Однако поклонники сериала на популярном портале Reddit обратили внимание на то, что из этого материала можно было бы сделать стрелы, которые существенно облегчили бы людям битву с Белыми Ходоками.«У них огромное количество этого стекла, но почему-то никто не додумался сделать из него стрелы», - пишут пользователи, уверенные в том, что в таком случае избавиться от угрозы можно было бы даже без вступления в рукопашный бой.