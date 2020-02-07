Анна Седокова опубликовала фото "без трусов"





Анна Седокова на опубликованном фото как будто позирует только в бюстгальтере. Певица выставила напоказ обнаженное бедро. Под снимком экс-участница группы «ВИА Гра» написала пост о сложностях, с которыми встречаются все девочки, а особенно мамы. Певица рассказывала о способах поддержания упругости кожи после родов, и рекламировала одну из профессиональных косметических линий, которая, по ее словам, помогает держать кожу в тонусе и предотвращает растяжки. Однако большинство пользователей заинтересовала не продемонстрированная косметика, а снимок, на котором, по мнению большинства подписчиков, Анна Седокова запечатлена без трусов. Несмотря на то, что некоторые фолловеры отметили красоту певицы, большинство из них были в недоумении от отсутствия на ней нижнего белья, которое безуспешно все же пытались найти.«Зачем, Анна смущаешь народ», - отметил один из пользователей. Другая подписчица пошутила, что рекламированный певицей скраб «оказался таким сильным, что растворил трусы».