Новый Dacia Sandero уже проходит зимние тесты
Новое поколение бюджетного хэтчбека Dacia Sandero готовится к своему официальному дебюту. Недавно обновленный автомобиль заметили во время зимних тестов, что позволило узнать немного больше подробностей об этом компакте.
Компактный хэтчбек в последний раз обновлялся еще в 2012 году, при этом в 2018 году данная модель продемонстрировала резкий рост объемов продаж на европейском рынке. Чтобы поддержать показатели на высоком уровне, производитель решился на выпуск нового поколения модели, которое недавно было замечено на зимних тестах. Раскрывать подробности о новом автомобиле производитель не спешит, эксперты же ожидают, что Dacia Sandero официально представят широкой публике еще до конца 2020 года. Несмотря на то, что опубликованные в Сети снимки представляют полностью покрытый камуфляжной пленкой автомобиль, на нем все же можно рассмотреть ряд грядущих изменений.
Так, Dacia Sandero в новом исполнении получит другие крышку капота и передний бампер. Изменились и формы автомобиля. У тестового прототипа можно, к примеру, заметить расширенную стойку и выдвижные ручки дверей. А вот на какой платформе построен Dacia Sandero нового поколения, пока не известно. Актуальная версия модели построена на базе уже устаревшей платформы, созданной совместным предприятием Renault-Nissan Alliance еще в 2002 году.
Компактный хэтчбек в последний раз обновлялся еще в 2012 году, при этом в 2018 году данная модель продемонстрировала резкий рост объемов продаж на европейском рынке. Чтобы поддержать показатели на высоком уровне, производитель решился на выпуск нового поколения модели, которое недавно было замечено на зимних тестах. Раскрывать подробности о новом автомобиле производитель не спешит, эксперты же ожидают, что Dacia Sandero официально представят широкой публике еще до конца 2020 года. Несмотря на то, что опубликованные в Сети снимки представляют полностью покрытый камуфляжной пленкой автомобиль, на нем все же можно рассмотреть ряд грядущих изменений.
Так, Dacia Sandero в новом исполнении получит другие крышку капота и передний бампер. Изменились и формы автомобиля. У тестового прототипа можно, к примеру, заметить расширенную стойку и выдвижные ручки дверей. А вот на какой платформе построен Dacia Sandero нового поколения, пока не известно. Актуальная версия модели построена на базе уже устаревшей платформы, созданной совместным предприятием Renault-Nissan Alliance еще в 2002 году.
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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 11:17