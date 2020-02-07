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Исполнительница Адель завершает концертную деятельность

Британская исполнительница, автор и поэт Адель завершает концертную деятельность. Издание The Sun опубликовало информацию, что певица уже распустила фирму, которая занималась организацией ее туров, и больше не намерена выступать на сцене.
Исполнительница Адель завершает концертную деятельность

Ранее Адель уже делала паузы в своей творческой деятельности на некоторое время. В 2012 году у звезды родился сын Анджело Джеймс Конекки, и она оставила карьеру на три года. После громкого возвращения в 2015 году с новым третьим альбомом певица заявила, что гастроли не доставляют ей удовольствия и для нее намного приятнее заниматься воспитанием первенца.

По информации в СМИ, лауреат 15 премий Грэмми почти 5 лет назад основала личный бизнес, который, возможно, теперь станет ее основным видом деятельности. Британская газета пишет, что за недавнюю ликвидацию организаторской компании Адель получила 150 тысяч фунтов стерлингов, которые, вероятно, связаны с ее предпринимательством.

В заключение своего заявления певица анонсировала выход нового хита, который посвятила всем своим поклонникам. Фанаты уверены, что новый сингл навсегда покорит их сердца, как и все предыдущие работы исполнительницы. Как известно, Адель - первая и единственная победительница в номинациях «Альбом года», «Запись года» и дважды «Песня года». А ее всемирно популярный саундтрек «Skyfall» получил премию «Оскар».

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Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 11:03

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