Отдыхающая на Мальдивах Регина Тодоренко обратилась к Владу Топалову: "Не волнуйся, наш сын в надежных медвежьих лапах"

Регина Тодоренко любит путешествовать и сейчас посещает различные страны вместе с сыном Михаилом. Несколько дней назад телеведущая отправилась на Мальдивы. Сегодня она разместила снимок, на котором сфотографирован ее ребенок спящим в гамаке. В комментарии знаменитость обратилась с мужу Владу Топалову, она попросила его не волноваться, поскольку их сын Михаил в надежных "медвежьих лапах". Регина Тодоренко рассказала, что много читает о сне ребёнка, о нормах укладывания и количестве проведённого времени в кроватке. Теперь телеведущая с сыном живет в определенном графике.Знаменитость призналась, что раньше даже плакала от бессилия, когда не могла уложить ребенка спать. Но потом начала читать книги и узнала, что малышу приятно спать, когда шторы плотно закрыты и играет классическая музыка. Также дети хорошо засыпают на свежем воздухе, поэтому теперь у Михаила новый ритуал - сон в гамаке.