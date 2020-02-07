АвтоВАЗ больше не будет тестировать свои автомобили под открытым небом





Новый крытый трек создан в полном соответствии всем международным стандартам и будет использоваться для проведения ходовых дорожных испытаний каждого нового автомобиля отечественного автогиганта. Обновленный трек также позволяет существенно оптимизировать производственный цикл, ведь ранее автомобили проезжали тестовый круг длиной 3500 метров за 8 минут, теперь продолжительность теста сокращена до 1 километра и 2 минут.Старый испытательный трек находился под открытым небом, что негативно отражалось на проведении испытаний в зимний период. Крытый полигон позволит существенно повысить качество тестов систем отопления и кондиционирования без поправок на сезонность, кроме того, это улучшит условия труда работников компании.