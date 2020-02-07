АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Дальтонизм от синих таблеток: Медики выявили побочный эффект от злоупотребления…
EUR 69.08 USD 62.80
Курс валют на 07.02.2020

Ольга Бузова: «Я никогда не училась пению и танцам»

Телеведущая, певица и звезда проекта "Дом-2" Ольга Бузова во время разговора с Жаном-Полем Готье призналась, что никогда не училась вокальному пению. Не посещала знаменитость и уроки танцев, однако уделяет этому время сейчас во время своих концертных туров.
Ольга Бузова: «Я никогда не училась пению и танцам»

Во время интервью с Жаном-Полем Готье Ольга Бузова высказалась о своей молодости. Дизайнер признался, что никогда не учился рисовать, но создает эскизы своих нарядов самостоятельно, после чего телеведущая поддержала его, отметив, что раньше в более ранние годы она никогда не училась вокальному пению или танцам. Тем не менее, певица учится всему сейчас во время своих туров.
«Я никогда не училась пению и танцам. У меня были другие занятия в юности, но сейчас я этому учусь во время своих гастрольных туров по стране. Пению, танцам, концертной деятельности. Поэтому я и говорю своим подписчикам, что важно обучаться чему-то всю жизнь», - призналась Ольга Бузова на своем канале в YouTube.


Прежде стало известно, что Жан-Поль Готье согласился создать для Ольги Бузовой несколько эксклюзивных сценических костюмов, в которых звезда выйдет на сцену во время своего большого тура.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:34

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
АвтоВАЗ больше не будет тестировать свои автомобили под открытым…
«Он будет обожать ее»: Никас Сафронов сватает Елене Степаненко…
В Роскачестве дали советы по борьбе с зависимостью детей от компьютерных…
Ольга Бузова: «Я никогда не училась пению и…
Отдыхающая на Мальдивах Регина Тодоренко обратилась к Владу Топалову: "Не волнуйся, наш сын в надежных медвежьих…
Фигурка Бэби Йоды от компании FunkoPop бьет рекорды…
Священник Дмитрий Смирнов потребовал закрыть проекты «Дом-2» и «Давай…
У беременной звезды проекта "Дом-2" Ольги Рапунцель уменьшился живот и изменилась форма…
В Москве ограбили автомобиль бывшего худрука Большого театра Сергея…
Эксперты объяснили, как организм человека реагирует на отказ от…
"Трудно найти собеседника для интересного разговора": Владимир Соловьев объяснил свой отказ давать интервью Дудю и…
Экс-участница проекта "Дом-2" Мария Кохно сняла трусики в такси в баттле с Саймоном…
Американские ученые развеяли главные мифы о…
Регина Дубовицкая заявила, что за ее пенсию «в Москве не…
Десятки миллиардов рублей: Подсчитан ущерб российским дорогам от…
Ведущий «Дом-2» Влад Кадони расстался с…
«Безобразно, но что поделать»: Юлий Гусман рассказал о размере своей…
Юлия Михалкова назвала провальным решением января позволить менеджерам вести ее страницу в…
Дальтонизм от синих таблеток: Медики выявили побочный эффект от злоупотребления…
100-летняя жительница Великобритании поделилась секретом…
Nissan представила заряженные версии кроссоверов Qashqai N-Sport и Pathfinder…
Участник проекта "Дом-2" Захар Саленко показал неудачный снимок Яны…
Актер Валерий Гаркалин госпитализирован в Москве с…
Участница проекта "Дом-2" Саша Узерцова напилась и подралась с Ильей…
Кейт Хадсон вернулась в дородовую форму благодаря соку сельдерея…
Ученые еще больше приблизились к созданию вакцины от…
«Все сначала!»: Светлана Сурганова выпускает откровенную автобиографию о самом…
BAC представил юбилейную лимитированную версию спортивного автомобиля Mono…
Просмотреть все новости