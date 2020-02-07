Ольга Бузова: «Я никогда не училась пению и танцам»

«Я никогда не училась пению и танцам. У меня были другие занятия в юности, но сейчас я этому учусь во время своих гастрольных туров по стране. Пению, танцам, концертной деятельности. Поэтому я и говорю своим подписчикам, что важно обучаться чему-то всю жизнь», - призналась Ольга Бузова на своем канале в YouTube.





Во время интервью с Жаном-Полем Готье Ольга Бузова высказалась о своей молодости. Дизайнер признался, что никогда не учился рисовать, но создает эскизы своих нарядов самостоятельно, после чего телеведущая поддержала его, отметив, что раньше в более ранние годы она никогда не училась вокальному пению или танцам. Тем не менее, певица учится всему сейчас во время своих туров.Прежде стало известно, что Жан-Поль Готье согласился создать для Ольги Бузовой несколько эксклюзивных сценических костюмов, в которых звезда выйдет на сцену во время своего большого тура.