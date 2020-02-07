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В Роскачестве дали советы по борьбе с зависимостью детей от компьютерных игр

Эксперты из Роскачества дали несколько рекомендаций, которые способны помочь родителям уберечь их детей от зависимости от видеоигр. Подробнее пишет издание ТАСС.

Специалисты рекомендуют договориться с ребенком о времени, которое он может уделить и потратить на видеоигры. Например, дети могут недолго развлекаться после того, как выполнят свои домашние уроки или обязанности. Эксперты заверяют, что два часа игр - один из признаков зависимости. При этом, по мнению специалистов из Роскачества, дети имеют право самостоятельно выбирать, на что тратить свои карманные деньги: сладости, видеоигры или ещё что-либо.

Помочь предотвратить появление зависимости помогут дополнительные занятия, секции или же кружки. Если все названные варианты не помогают, то следует обратиться к специалисту. Стоит не забывать, что родители должны быть примером для ребенка и обязаны также не злоупотреблять компьютерными играми или проведением времени в социальных сетях.

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Наука
Добавил: Тарасюк Дарья Сегодня, 10:41

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