В Роскачестве дали советы по борьбе с зависимостью детей от компьютерных игр





Специалисты рекомендуют договориться с ребенком о времени, которое он может уделить и потратить на видеоигры. Например, дети могут недолго развлекаться после того, как выполнят свои домашние уроки или обязанности. Эксперты заверяют, что два часа игр - один из признаков зависимости. При этом, по мнению специалистов из Роскачества, дети имеют право самостоятельно выбирать, на что тратить свои карманные деньги: сладости, видеоигры или ещё что-либо.Помочь предотвратить появление зависимости помогут дополнительные занятия, секции или же кружки. Если все названные варианты не помогают, то следует обратиться к специалисту. Стоит не забывать, что родители должны быть примером для ребенка и обязаны также не злоупотреблять компьютерными играми или проведением времени в социальных сетях.