Фигурка Бэби Йоды от компании FunkoPop бьет рекорды продаж





Примечательно, что сама игрушка поступит в продажу только в мае 2020 года, но уже сейчас предварительные заказы на нее побили рекорд за всю историю существования компании FunkoPop. Обрайен отметил, что компания Disney предоставила первые спецификации для дизайна фигурки персонажа Бэби Йоды еще в декабре минувшего года, как раз во время премьеры самого сериала. Этот шаг представители студии объясняют тем, что не хотели допустить утечки спойлеров через каталоги производителей игрушек.Впервые же публике новую фигурку показали в конце того же месяца, одновременно открыв предварительный заказ на нее. Общее количество заказанных покупателями фигурок Бэби Йоды в компании не раскрывают. Однако эксперты напоминают, что самой продаваемой игрушкой данного производителя является фигурка «Танцующего малыша Грута» из фантастического фильма «Стражи Галактики 2».