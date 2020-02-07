Священник Дмитрий Смирнов потребовал закрыть проекты «Дом-2» и «Давай поженимся!»

По словам Дмитрия Смирнова, у всех людей, которые рискуют принять участие в подобных шоу, практически полностью отсутствует вкус, он просто не развит. Ко всему участников шоу Смирнов сравнил с животными, сказав, что они ничем не отличаются от них.Также Дмитрий более чем уверен, что подобные люди никогда не обращали свое внимание на то, что есть классика. Так, в качестве примера он привел произведение писателя Ивана Тургенева «Записки охотника».Помимо этого, Дмитрий Смирнов сказал, что есть такое телевизионное шоу, как «Поле чудес». Он дал совет смотреть именно его.Священник отметил, что люди, которые в принципе принимают участие в подобных проектах, не приносят какой-либо пользы. Для общества, как отмечает протоиерей, они ничего хорошего не делают. Тем не менее, им платят за то, что они развращают современное общество.