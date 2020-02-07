У беременной звезды проекта "Дом-2" Ольги Рапунцель уменьшился живот и изменилась форма пупка





Поклонники то и дело ищут доказательства того, что звезда проекта "Дом-2" Ольга Рапунцель на самом деле не беременна. Еще во время ожидания первого ребенка многие стали подозревать, что дочь для семьи Дмитренко выносила суррогатная мама. Тем не менее, Рапунцель-старшая все подозрения старалась опровергать, что получалось у нее не очень успешно.Только в конце прошлого года Ольга Рапунцель призналась, что ждет второго ребенка. Звезду стали снова упрекать в том, что ее живот накладной, а сама она не знает даже, какого пола будет ребенок. Теперь же внимательные зрители во время одного из эфиров заметили, что у будущей мамочки внезапно уменьшился живот. Более того, ранее ее пупок был выпяченным, а теперь же его форма изменилась. Не заметили фолловеры и родинок на животе Рапунцель, которые были ранее.