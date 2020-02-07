В Москве ограбили автомобиль бывшего худрука Большого театра Сергея Филина





Отмечается, что инцидент с ограблением произошел у здания столичного Дворца молодежи, расположенном в районе Комсомольского проспекта. Артист приехал туда вечером 6 февраля, где и оставил транспортное средство, отправившись по делам. Но уже по возвращении к месту парковки заметил, что в машине разбито стекло, а из салона пропала сумка с личными вещами. Сразу после этого Сергей Филин обратился в полицию.Как стало известно позднее, злоумышленники похитили сумку, в которой находились лекарства и документы. Общую сумму причиненного в результате кражи и повреждения автомобиля ущерба артист оценил в 190 000 рублей. По его словам, после нападения, которое было совершено на него еще 7 лет тому назад, он вынужден постоянно употреблять медикаменты, стоимость которых он называет «очень высокой».