Эксперты объяснили, как организм человека реагирует на отказ от сахара
Эксперты по здоровому питанию объяснили, как организм человека реагирует на отказ от сахара. По их мнению, несколько дней без сладостей в рационе способствуют улучшению обмена веществ и нормализации сна.
Медики отмечают, что резкие изменения пищевых привычек могут негативно сказываться на психо-эмоциональном состоянии мужчины или женщины, которое в свою очередь может влиять на самочувствие. Однако профилактическое исключение сахара на несколько дней окажет исключительно положительный эффект на все системы организма.
По мнению экспертов, если в организм не попадает излишняя глюкоза с употреблением десертов, сладких напитков и сухофруктов, в крови нормализируется уровень всех компонентов, а поджелудочная железа сбалансировано выделяет инсулин. В результате таких процессов риск развития сахарного диабета значительно снижается. Кроме того, отсутствие рафинированного сахара в рационе улучшает качество сна, ускоряет метаболизм и стабилизирует давление.
Диетологи рекомендуют заменить нездоровые сладкие продукты на более полезную растительную пищу. Например, организм не будет находится в состоянии стресса, если употреблять помидоры, так как они имеют естественную сахарозу, или цикорий, который снижает аппетит.
Медики отмечают, что резкие изменения пищевых привычек могут негативно сказываться на психо-эмоциональном состоянии мужчины или женщины, которое в свою очередь может влиять на самочувствие. Однако профилактическое исключение сахара на несколько дней окажет исключительно положительный эффект на все системы организма.
По мнению экспертов, если в организм не попадает излишняя глюкоза с употреблением десертов, сладких напитков и сухофруктов, в крови нормализируется уровень всех компонентов, а поджелудочная железа сбалансировано выделяет инсулин. В результате таких процессов риск развития сахарного диабета значительно снижается. Кроме того, отсутствие рафинированного сахара в рационе улучшает качество сна, ускоряет метаболизм и стабилизирует давление.
Диетологи рекомендуют заменить нездоровые сладкие продукты на более полезную растительную пищу. Например, организм не будет находится в состоянии стресса, если употреблять помидоры, так как они имеют естественную сахарозу, или цикорий, который снижает аппетит.
Наука
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 10:04