«Он будет обожать ее»: Никас Сафронов сватает Елене Степаненко генерала





Как считает Сафронов, популярной юмористке еще рано ставить крест на личной жизни, более того, он уверен, что бывшая жена Петросяна непременно найдет свое счастье. «Ей не нужно забывать о личной жизни, тем более, что девушка она видная, известная. Я бы ей посоветовал подыскать взрослого мужчину ее возраста. Ей бы подошел какой-нибудь отставной генерал, который бы преданно любил ее до конца жизни, ведь у военных преданность заложена в крови. Он будет обожать жену и буквально носить ее на руках. В таком случае Елена сможет снова ощутить простое женское счастье и получит возможность в полной мере насладиться жизнью», - приводит слова художника издание «Собеседник».Между тем, в СМИ появились первые слухи о том, что Евгений Петросян может стать отцом во второй раз. Некоторые источники даже публикуют снимки, на которых видно, как у его вероятной пассии Татьяны Брухуновой заметно округлился живот. Слухи прочат паре пополнение уже к концу весны.