"Трудно найти собеседника для интересного разговора": Владимир Соловьев объяснил свой отказ давать интервью Дудю и Собчак
Телеведущий Владимир Соловьев объяснил, почему отказывается давать интервью молодым блогерам, в том числе Юрию Дудю и Ксении Собчак. По мнению общественного деятеля, сейчас трудно найти хорошего собеседника, чтобы разговор был интересным.
Не так давно телеведущий Владимир Сольвьев получил приглашение от Юрия Дудя. Журналист пригласил ведущего канала "Россия1" на свое шоу "Вдудь" на собственном канале в YouTube. Отказ Соловьев объяснил тем, что блогер "пуст", неинтересен, как человек, смысла приходить на интервью к нему он не видит. Даже то, что шоу Дудя смотрят 10-14 миллионов россиян, не является причиной, чтобы к нему идти, отметил Соловьев.
Прежде Владимир Соловьев отказался давать интервью и Ксении Собчак, отметив, что для этого "нет искры".
Не так давно телеведущий Владимир Сольвьев получил приглашение от Юрия Дудя. Журналист пригласил ведущего канала "Россия1" на свое шоу "Вдудь" на собственном канале в YouTube. Отказ Соловьев объяснил тем, что блогер "пуст", неинтересен, как человек, смысла приходить на интервью к нему он не видит. Даже то, что шоу Дудя смотрят 10-14 миллионов россиян, не является причиной, чтобы к нему идти, отметил Соловьев.
Прежде Владимир Соловьев отказался давать интервью и Ксении Собчак, отметив, что для этого "нет искры".