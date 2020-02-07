"Трудно найти собеседника для интересного разговора": Владимир Соловьев объяснил свой отказ давать интервью Дудю и Собчак





Не так давно телеведущий Владимир Сольвьев получил приглашение от Юрия Дудя. Журналист пригласил ведущего канала "Россия1" на свое шоу "Вдудь" на собственном канале в YouTube. Отказ Соловьев объяснил тем, что блогер "пуст", неинтересен, как человек, смысла приходить на интервью к нему он не видит. Даже то, что шоу Дудя смотрят 10-14 миллионов россиян, не является причиной, чтобы к нему идти, отметил Соловьев.Прежде Владимир Соловьев отказался давать интервью и Ксении Собчак, отметив, что для этого "нет искры".