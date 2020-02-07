Американские ученые развеяли главные мифы о сне





Ученые уверены, что людям, у которых есть проблемы со сном, не стоит заставлять себя уснуть, оставаясь в кровати. По словам медиков, человеку необходимо 15 минут, чтобы заснуть. Если этого не удается сделать, то рекомендуется заняться чем-то, например, исследователь Ребекка Роббинс рекомендует включить слабый свет и складывать носки, таким образом тело быстрее устанет. Сон в разных местах и в любое время - не хороший показатель, а наоборот. Он сообщает о нарушении и недостатке отдыха. Роббинс рассказала, такое поведение показывает, что человек не высыпается, а его организм истощен и слаб.Многие уверены, что тело способно привыкать к одному определенному режиму, но это не доказано. Исследования говорят об обратном. Ученые заметили, что организм не может привыкнуть к коротким снам спустя много недель. Также они рекомендуют взрослым людям спать не меньше 7 часов в день. Дефицит отдыха может привести к проблемам со здоровьем человека. Ученые утверждают, что здоровый и правильный сон необходим для организма, ведь он способен улучшать физическое и эмоциональное состояние, а также снижать риск появления различных заболевания.