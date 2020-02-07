Десятки миллиардов рублей: Подсчитан ущерб российским дорогам от перегрузок
Каждый год федеральные автотрассы в России несут ущерб от движения грузового автомобильного транспорта, нагруженного сверх установленных норм. Как подсчитали в Росавтодоре, этот ущерб оценивается десятками миллиардов рублей.
По данным Росавтодора, только за 10 неполных месяцев минувшего года в стране было зарегистрировано порядка миллиона нарушений весовых и габаритных норм и параметров при перевозке грузов на автомобильном транспорте. Это, по данным ведомства, составляет примерно 18% от общей численности проездов грузовых транспортных средств через автоматизированные пункты весового и габаритного контроля. Суммарный размер штрафов, которые могут быть применены за выявленные нарушения, составил за отчетный период около 58 миллиардов рублей.
Сегодня, подчеркивают в ведомстве, официальный размер штрафа за перегрузку фуры для юридического лица в России составляет не более 500 000 рублей. При этом эксперты подчеркивают, что ответственность за перегрузку и вызванный этим ущерб, причиненный дорогам, должна быть возложена не только на компании-перевозчики, но и на грузовладельцев.
По данным Росавтодора, только за 10 неполных месяцев минувшего года в стране было зарегистрировано порядка миллиона нарушений весовых и габаритных норм и параметров при перевозке грузов на автомобильном транспорте. Это, по данным ведомства, составляет примерно 18% от общей численности проездов грузовых транспортных средств через автоматизированные пункты весового и габаритного контроля. Суммарный размер штрафов, которые могут быть применены за выявленные нарушения, составил за отчетный период около 58 миллиардов рублей.
Сегодня, подчеркивают в ведомстве, официальный размер штрафа за перегрузку фуры для юридического лица в России составляет не более 500 000 рублей. При этом эксперты подчеркивают, что ответственность за перегрузку и вызванный этим ущерб, причиненный дорогам, должна быть возложена не только на компании-перевозчики, но и на грузовладельцев.
Главные новости / Экономика
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 09:37