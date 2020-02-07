Регина Дубовицкая заявила, что за ее пенсию «в Москве не прожить»
Российская телеведущая и руководитель программы «Аншлаг» Регина Дубовицкая в одном из интервью назвала размер своей пенсии. В разговоре она добавила, что, видимо, она не достаточно знаменита, раз получает всего 16 тысяч рублей, за которые «в Москве не прожить».
Регина Дубовицкая рассказала, что однажды познакомилась с пожилой женщиной, которая просила милостыню возле магазина, где артистка регулярно покупает продукты. Как выяснилось, бабушка всю жизнь проработала педагогом в младшей школе и сейчас на пенсии. Регина Дубовицкая не стала уточнять размер выплат от государства в ее случае, однако она возмущена несправедливостью того, что честно проработавший человек вынужден стоять с протянутой рукой и просить о помощи.
Как известно, 71-летняя телеведущая продолжает работать, иначе, как она сама говорит, ей бы пришлось очень трудно. В отчаянии Регина Дубовицкая добавила, что с такой пенсией «до старости лучше не доживать». Кроме того, по ее словам, может все же не зря государство продлило пенсионный возраст.
Недавно о своей пенсии рассказал юморист Евгений Петросян, который получает выплату чуть более 20 тысяч рублей. В своем интервью он сказал, что не жалуется, и этих денег ему хватает, чтобы прожить месяц.
Регина Дубовицкая рассказала, что однажды познакомилась с пожилой женщиной, которая просила милостыню возле магазина, где артистка регулярно покупает продукты. Как выяснилось, бабушка всю жизнь проработала педагогом в младшей школе и сейчас на пенсии. Регина Дубовицкая не стала уточнять размер выплат от государства в ее случае, однако она возмущена несправедливостью того, что честно проработавший человек вынужден стоять с протянутой рукой и просить о помощи.
Как известно, 71-летняя телеведущая продолжает работать, иначе, как она сама говорит, ей бы пришлось очень трудно. В отчаянии Регина Дубовицкая добавила, что с такой пенсией «до старости лучше не доживать». Кроме того, по ее словам, может все же не зря государство продлило пенсионный возраст.
Недавно о своей пенсии рассказал юморист Евгений Петросян, который получает выплату чуть более 20 тысяч рублей. В своем интервью он сказал, что не жалуется, и этих денег ему хватает, чтобы прожить месяц.