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Регина Дубовицкая заявила, что за ее пенсию «в Москве не прожить»

Российская телеведущая и руководитель программы «Аншлаг» Регина Дубовицкая в одном из интервью назвала размер своей пенсии. В разговоре она добавила, что, видимо, она не достаточно знаменита, раз получает всего 16 тысяч рублей, за которые «в Москве не прожить».
Регина Дубовицкая заявила, что за ее пенсию «в Москве не прожить»

Регина Дубовицкая рассказала, что однажды познакомилась с пожилой женщиной, которая просила милостыню возле магазина, где артистка регулярно покупает продукты. Как выяснилось, бабушка всю жизнь проработала педагогом в младшей школе и сейчас на пенсии. Регина Дубовицкая не стала уточнять размер выплат от государства в ее случае, однако она возмущена несправедливостью того, что честно проработавший человек вынужден стоять с протянутой рукой и просить о помощи.

Как известно, 71-летняя телеведущая продолжает работать, иначе, как она сама говорит, ей бы пришлось очень трудно. В отчаянии Регина Дубовицкая добавила, что с такой пенсией «до старости лучше не доживать». Кроме того, по ее словам, может все же не зря государство продлило пенсионный возраст.

Недавно о своей пенсии рассказал юморист Евгений Петросян, который получает выплату чуть более 20 тысяч рублей. В своем интервью он сказал, что не жалуется, и этих денег ему хватает, чтобы прожить месяц.

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Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 09:46

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