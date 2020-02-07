Ведущий «Дом-2» Влад Кадони расстался с девушкой





Ведущий проекта «Дом-2» Влад Кадони все еще продолжает быть заядлым холостяком. Еще совсем недавно мужчина встречался с девушкой по имени Анна, а его поклонники с нетерпением ждали свадьбу. Однако сейчас ситуация кардинально изменилась и мужчина признался, что его возлюбленная уже в прошлом.Тем не менее, зрители сделали вывод, что Влада Кадони эта ситуация судя по-всему абсолютно не волнует, и он относится к ней спокойно. Стоит отметить, что совсем недавно было замечено, что Влад Кадони подвозил на своем автомобиле Ксению Шаповал. Некоторые тут же решили, что между ребятами что-то есть, но сам Влад отрицает эту информацию. Он говорит, что нет ничего такого в том, что он просто довез на своей машине представительницу прекрасного пола.Ранее Владу Кадони приписывали и роман с Ольгой Орловой. Но позже стало известно, что у Ольги отношения с влиятельным бизнесменом. А сама Орлова также часто задается вопросом, когда же Кадони найдет себе невесту.Ведущий проекта «Дом-2» Влад Кадони подчеркивает, что не хочет размениваться по мелочам и хочет быть абсолютно уверен в своем выборе.