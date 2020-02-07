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Ведущий «Дом-2» Влад Кадони расстался с девушкой

Сейчас ведущего скандального телевизионного реалити-проекта «Дом-2» Влада Кадони все чаще видят в обществе некой Ксении Шаповал. А беседуя с участниками телестройки Кадони и вовсе подтвердил, что девушки у него сейчас нет, так как он с ней расстался.

Ведущий «Дом-2» Влад Кадони расстался с девушкой

Ведущий проекта «Дом-2» Влад Кадони все еще продолжает быть заядлым холостяком. Еще совсем недавно мужчина встречался с девушкой по имени Анна, а его поклонники с нетерпением ждали свадьбу. Однако сейчас ситуация кардинально изменилась и мужчина признался, что его возлюбленная уже в прошлом.

Тем не менее, зрители сделали вывод, что Влада Кадони эта ситуация судя по-всему абсолютно не волнует, и он относится к ней спокойно. Стоит отметить, что совсем недавно было замечено, что Влад Кадони подвозил на своем автомобиле Ксению Шаповал. Некоторые тут же решили, что между ребятами что-то есть, но сам Влад отрицает эту информацию. Он говорит, что нет ничего такого в том, что он просто довез на своей машине представительницу прекрасного пола.

Ранее Владу Кадони приписывали и роман с Ольгой Орловой. Но позже стало известно, что у Ольги отношения с влиятельным бизнесменом. А сама Орлова также часто задается вопросом, когда же Кадони найдет себе невесту.


Ведущий проекта «Дом-2» Влад Кадони подчеркивает, что не хочет размениваться по мелочам и хочет быть абсолютно уверен в своем выборе.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 09:29

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