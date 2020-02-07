«Безобразно, но что поделать»: Юлий Гусман рассказал о размере своей пенсии





«У меня еще меньше, чем у нее, пенсия. Впрочем, я на эту тему стараюсь ни с кем не разговаривать. Жаловаться и переживать не люблю. Стараюсь находить альтернативные варианты заработка. Очень люблю преподавать, ставить фильмы или спектакли, когда есть такая возможность. А пенсия – это, конечно, безобразно, но что поделать. Такова наша судьба», - приводит слова Гусмана портал «Телепрограмма».Примечательно, что немногим ранее о размере своих пенсий высказались и другие отечественные знаменитости. К примеру, король эстрадного юмора Евгений Петросян признался, что получает чуть более 20 000 рублей. А вот у «телесвахи» Розы Сябитовой размер ежемесячных выплат оказался еще меньше – ей государство перечисляет всего 14 000 рублей.