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Юлия Михалкова назвала привальным решением января позволить менеджерам вести ее страницу в Instagram

Экс-участница шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова рассказала своим подписчикам о привальном решении января. Соответствующий пост она написала под своей фотографией на странице в Instagram.

Телеведущая сообщила своим фанатам, что в последнее время ее аккаунт вели менеджеры. Доверять свою страницу помощникам было большой ошибкой, ведь Михалкова до сих пор получает сообщения недовольных подписчиков. Также актриса написала, что это плохой опыт для нее, и теперь она самостоятельно будет вести свою страницу в Instagram.

По словам Михалковой, она очень удивилась реакции своих подписчиков и попросила не воспринимать информацию в социальных сетях близко к сердцу. Посты под фотографиями актриса пишет для того, чтобы вызвать улыбку у фанатов.

Опубликованный снимок, под которым Михалкова писала о менеджерах, попал под критику подписчиков звезды. Многие подметили её изъяны и писали об этом в комментариях. На фотографии актриса сидит у окна в обтягивающем бежевом топе и в коротких облегающих шортах. Многие фолловеры написали знаменитости о её не совсем пышных формах, но также были и другие фанаты, которые оценили фото и писали комплименты Юлии Михалковой.

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Добавил: Тарасюк Дарья Сегодня, 09:11

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