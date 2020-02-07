Дальтонизм от синих таблеток: Медики выявили побочный эффект от злоупотребления Виагрой





Препараты на основе силденафила обычно используются для лечения эректильной дисфункции и считаются относительно безопасными лекарственными средствами с минимальным набором побочных эффектов. Тем не менее, недавнее исследование выявило риск постоянных визуальных побочных эффектов, таких как чувствительность к свету и нарушение цветового зрения, у мужчин, которые приняли самую высокую рекомендуемую дозу Виагры. Несмотря на то, что эти эффекты встречаются редко, исследования показывают, что начинающим потребителям Виагры следует в первое время принимать более низкую дозу, прежде чем увеличивать ее при необходимости.Прежде было принято считать, что побочные эффекты Виагры проявляются лишь в виде помутнения зрения и головных болей, кроме того, проходят они довольно быстро. Однако специалисты из Турции отметили новую закономерность. Как оказалось, у группы мужчин, принимавших данный препарат, наблюдались многочисленные нарушения зрительной функции, в том числе аномальное расширение зрачков, помутнение зрения, повышенная чувствительность к свету и даже нарушения цветового восприятия. В самых сложных случаях последнее приводит к временному красно-зеленому дальтонизму. Все пациенты, у которых были зафиксированы подобные нарушения, обратились к силденафилу впервые в жизни и приняли максимально допустимую дозу препарата в 100 мг. Более того, указанные побочные эффекты в каждом случае наступали сразу же после начала действия препарата и сохранялись в течение следующих трех недель.«Некоторые мужчины пользуются безрецептурными средствами, повышающими потенцию. Для большинства из них побочные эффекты от их приема носят временный и поверхностный характер, но у некоторых могут возникнуть постоянные проблемы со зрением и восприятием цвета, поэтому начинать прием таких средств лучше всего с минимальной дозы после консультации со специалистом», - отмечают медики.