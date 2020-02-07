Nissan представила заряженные версии кроссоверов Qashqai N-Sport и Pathfinder N-Trek
Японский концерн Nissan представил два специальных издания своих популярных кроссоверов Qashqai и Pathfinder в Австралии. Автомобили в заряженных версиях получили повышенную производительность и ряд дополнительных изменений, а их названия изменились на Qashqai N-Sport и Pathfinder N-Trek.
Обе версии доступны с системой переднего или полного привода. Так, внешность специальной версии Pathfinder N-Trek отличается от базового образца черной радиаторной решеткой, дополнительными значками, оригинальной отделкой заднего знака, измененными диффузорами, дверными ручками и подкрылками. Новыми оказались поручни на крыше автомобиля, а также корпуса зеркал. Этот 7-местный полноразмерный кроссовер в специальной версии «посадили» на 18-дюймовые колесные диски с серебристым и черным покрытием. Трансмиссию автомобиль унаследовал от базовой версии, а вот под крышкой его капота расположился 3,5-литровый V-образный 6-цилиндровый двигатель мощностью 275 л. с., способный выдавать до 340 Нм максимального крутящего момента.
Что же касается спецверсии кроссовера Qashqai N-Sport, то она отличается от более простого предшественника окрашенными в тон кузова бамперами с серебристой матовой отделкой, похожим оформлением боковых зеркал и легкосплавными дисками диаметром 19 дюймов с черной облицовкой. Оснащается данная версия 2,0-литровым 144-сильным бензиновым двигателем и вариатором. Кроме всего прочего, кроссовер оснащается бесступенчатой системой регулировки фаз газораспределения.
Обе версии доступны с системой переднего или полного привода. Так, внешность специальной версии Pathfinder N-Trek отличается от базового образца черной радиаторной решеткой, дополнительными значками, оригинальной отделкой заднего знака, измененными диффузорами, дверными ручками и подкрылками. Новыми оказались поручни на крыше автомобиля, а также корпуса зеркал. Этот 7-местный полноразмерный кроссовер в специальной версии «посадили» на 18-дюймовые колесные диски с серебристым и черным покрытием. Трансмиссию автомобиль унаследовал от базовой версии, а вот под крышкой его капота расположился 3,5-литровый V-образный 6-цилиндровый двигатель мощностью 275 л. с., способный выдавать до 340 Нм максимального крутящего момента.
Что же касается спецверсии кроссовера Qashqai N-Sport, то она отличается от более простого предшественника окрашенными в тон кузова бамперами с серебристой матовой отделкой, похожим оформлением боковых зеркал и легкосплавными дисками диаметром 19 дюймов с черной облицовкой. Оснащается данная версия 2,0-литровым 144-сильным бензиновым двигателем и вариатором. Кроме всего прочего, кроссовер оснащается бесступенчатой системой регулировки фаз газораспределения.
Авто
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 08:40