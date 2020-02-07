Актер Валерий Гаркалин госпитализирован в Москве с пневмонией





Отмечается, что 65-летнему артисту стало хуже, он пожаловался на ухудшение самочувствия и сильную одышку, поэтому врачи приняли решение о его госпитализации. Предварительно у Гаркалина диагностировали пневмонию, в связи с чем было решено поместить его на стационарное лечение в одну из столичных клиник.Стоит отметит, Валерий Гаркалин – обладатель звания Народный артист России. Отечественному зрителю актер известен по ярким ролям в таких картинах, как «Остановка по требованию», «Ландыш серебристый», «Ширли-мырли» и другие. Кроме того, за свою карьеру Гаркалин сыграл множество ролей в различных театральных постановках. Кроме того, за плечами артиста участие в большом количестве телевизионных проектов.