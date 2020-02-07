Участник проекта "Дом-2" Захар Саленко показал неудачный снимок Яны Шафеевой

Прилетев на Сейшелы, Захар Саленко опубликовал в своем микроблоге в Instagram первый снимок с островов. Однако на нем удачно получился только сам молодой человек, тогда как Яна Шафеева выглядит нелепо. Не исключено, что таким способом молодой человек решил отомстить возлюбленной за ее истерики.Поклонники поспешили осудить Захара Саленко за опрометчивый поступок и попросили в будущем не показывать такие снимки, ведь это явно не понравится любой девушке.