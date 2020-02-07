АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Дальтонизм от синих таблеток: Медики выявили побочный эффект от злоупотребления…
EUR 69.08 USD 62.80
Курс валют на 07.02.2020

Участник проекта "Дом-2" Захар Саленко показал неудачный снимок Яны Шафеевой

Участники проекта "Дом-2" Захар Саленко и Яна Шафеева только недавно помирились, но уже снова публично выясняют отношения. Не так давно брюнетка устроила скандал по поводу сборов на Сейшелы, а ее возлюбленный в ответ опубликовал не самое удачное фото девушки.
Участник проекта "Дом-2" Захар Саленко показал неудачный снимок Яны Шафеевой

Прилетев на Сейшелы, Захар Саленко опубликовал в своем микроблоге в Instagram первый снимок с островов. Однако на нем удачно получился только сам молодой человек, тогда как Яна Шафеева выглядит нелепо. Не исключено, что таким способом молодой человек решил отомстить возлюбленной за ее истерики.

Поклонники поспешили осудить Захара Саленко за опрометчивый поступок и попросили в будущем не показывать такие снимки, ведь это явно не понравится любой девушке.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 08:31

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Десятки миллиардов рублей: Подсчитан ущерб российским дорогам от…
Ведущий «Дом-2» Влад Кадони расстался с…
«Безобразно, но что поделать»: Юлий Гусман рассказал о размере своей…
Юлия Михалкова назвала привальным решением января позволить менеджерам вести ее страницу в…
Дальтонизм от синих таблеток: Медики выявили побочный эффект от злоупотребления…
100-летняя жительница Великобритании поделилась секретом…
Nissan представила заряженные версии кроссоверов Qashqai N-Sport и Pathfinder…
Участник проекта "Дом-2" Захар Саленко показал неудачный снимок Яны…
Актер Валерий Гаркалин госпитализирован в Москве с…
Участница проекта "Дом-2" Саша Узерцова напилась и подралась с Ильей…
Кейт Хадсон вернулась в дородовую форму благодаря соку сельдерея…
Ученые еще больше приблизились к созданию вакцины от…
«Все сначала!»: Светлана Сурганова выпускает откровенную автобиографию о самом…
BAC представил юбилейную лимитированную версию спортивного автомобиля Mono…
Квентин Тарантино угрожал избить американского телеведущего Дэвида Леттермана за его неуместную…
Злоумышленники использовали фильмы «Джокер» и «Ирландец» для распространения…
«На 10 лет моложе»: Лера Кудрявцева удивила фанатов очередным…
Nintendo показала первые кадры The Outer Worlds для портативной консоли…
Селена Гомес снялась в откровенной фотосессии для…
Ученые обнаружили, что кишечные бактерии помогают контролировать сокращения мышц в толстой…
Названы места упокоения артистов из фильма «Женитьба…
Стоки древнего города Помпеи вернут в эксплуатацию через 2300 лет после…
Звезда «Дом-2» Алена Водонаева отказалась признавать Роберта Паттинсона идеалом мужской…
Lamborghini отреставрировала раритетную Miura…
На сайте судебных приставов обнаружили долг звезды проекта "Дом-2" Саши Черно в 400 тысяч…
Ученые определили возраст наскальных рисунков в Австралии с помощью осиных…
Супруга Валентина Юдашкина Марина показала занятия внуков…
В США сняли ролик об уничтожении систем, похожих на российские…
Просмотреть все новости