Участница проекта "Дом-2" Саша Узерцова напилась и подралась с Ильей Яббаровым
После расставания с Сашей Черно участник проекта "Дом-2" Иосиф Оганесян решил устроить вечеринку для одиноких проектантов. В итоге мероприятие закончилось не очень хорошо, ведь Саша Узерцова напилась и подралась с Ильей Яббаровым.
Пока Иосиф Оганесян и другие участники веселились на вечеринке и танцевали, Саша Узерцова уговаривала Алесю Семеренко вместе с ней покинуть проект. В то же время супруг Саши Черно решил уговорить Алену Рапунцель, чтобы Евгений Ромашов стал крестным для ее маленького сына Богдана. Тем временем Узерцова все же пришла на вечеринку, где выпила спиртного, а затем отправилась на разговор к Илье Подобрею.
В итоге помириться у девушки с молодым человеком не получилось, а помочь ей в этом решил Илья Яббаров. Однако вместо того, чтобы прислушаться к словам саратовского шансонье, она набросилась на него и подралась с проектантом.
Пока Иосиф Оганесян и другие участники веселились на вечеринке и танцевали, Саша Узерцова уговаривала Алесю Семеренко вместе с ней покинуть проект. В то же время супруг Саши Черно решил уговорить Алену Рапунцель, чтобы Евгений Ромашов стал крестным для ее маленького сына Богдана. Тем временем Узерцова все же пришла на вечеринку, где выпила спиртного, а затем отправилась на разговор к Илье Подобрею.
В итоге помириться у девушки с молодым человеком не получилось, а помочь ей в этом решил Илья Яббаров. Однако вместо того, чтобы прислушаться к словам саратовского шансонье, она набросилась на него и подралась с проектантом.