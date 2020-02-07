Участница проекта "Дом-2" Саша Узерцова напилась и подралась с Ильей Яббаровым





Пока Иосиф Оганесян и другие участники веселились на вечеринке и танцевали, Саша Узерцова уговаривала Алесю Семеренко вместе с ней покинуть проект. В то же время супруг Саши Черно решил уговорить Алену Рапунцель, чтобы Евгений Ромашов стал крестным для ее маленького сына Богдана. Тем временем Узерцова все же пришла на вечеринку, где выпила спиртного, а затем отправилась на разговор к Илье Подобрею.В итоге помириться у девушки с молодым человеком не получилось, а помочь ей в этом решил Илья Яббаров. Однако вместо того, чтобы прислушаться к словам саратовского шансонье, она набросилась на него и подралась с проектантом.