Звезда «Дом-2» Алена Водонаева отказалась признавать Роберта Паттинсона идеалом мужской красоты





Алена Водонаева подчеркивает, что у Роберта Паттинсона чрезмерно тонкие губы, а нос очень аккуратный. Хотя Водонаева сказала, что ей нравится его подбородок и даже скулы, теледива отметила, что у актера недостаточно грубых черт лица, которые так часто нравятся женщинам в мужчинах. Помимо этого, модель отметила, что ее гораздо больше привлекает внешность Венсана Касселя. В частности Алене нравится его большой нос.Однако знаменитый хирург Сергей Блохин говорит, что клиенты, часто заказывая пластику, выбирают образы, которые помогут стать похожими на звезд. Так, Блохин думает, глупо делать себе внешность, как у звезд, но отметил, спрос на лицо, как у Роберта Паттинсона, вполне может начаться. Тем более, что ранее в центре косметической хирургии в Лондоне его признали одним из самых красивых мужчин.