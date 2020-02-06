Lamborghini отреставрировала раритетную Miura SVJ
Представители исторического подразделения Lamborghini Polo Storico в рамках выставки классических машин продемонстрировали редкую версию Miura SVJ. Автомобиль был создан на основе экспериментальной двухдверки P400 Jota, построенной тест-пилотом Бобом Уолласом в начале 70-х годов прошлого века.
Что касается данного экземпляра, выставленного во Франции, то он был построен в 1973-м специально для немецкого гонщика Хуберта Хане, являющегося в то время официальным импортером автоконцерна. Поначалу спортивный автомобиль обладал черной расцветкой, однако через несколько лет спортсмен решил перекрасить его в серебристый.
Транспортное средство находилось на территории Германии более 25 лет, а затем было выкуплено коллекционером из Японии. С того времени Miura SVJ не показывали общественности. Работы по восстановлению машины начались с анализа архивных видео и фото. С помощью скрупулезного анализа эксперты вернули исходное состояние модели и буквально «законсервировали» её.
Что касается данного экземпляра, выставленного во Франции, то он был построен в 1973-м специально для немецкого гонщика Хуберта Хане, являющегося в то время официальным импортером автоконцерна. Поначалу спортивный автомобиль обладал черной расцветкой, однако через несколько лет спортсмен решил перекрасить его в серебристый.
Транспортное средство находилось на территории Германии более 25 лет, а затем было выкуплено коллекционером из Японии. С того времени Miura SVJ не показывали общественности. Работы по восстановлению машины начались с анализа архивных видео и фото. С помощью скрупулезного анализа эксперты вернули исходное состояние модели и буквально «законсервировали» её.
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Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 21:25