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На сайте судебных приставов обнаружили долг звезды проекта "Дом-2" Саши Черно в 400 тысяч рублей

Не так давно в ходе очередной ссоры с беременной звездой проекта "Дом-2" Сашей Черно Ольга Рапунцель напомнила, что супруга Иосифа Оганесяна якобы мошенница и аферистка. Сама Черно поспешила опровергнуть слова избранницы Дмитрия Дмитренко, вот только на сайте судебных приставов за ней, как оказалось, значится долг в 400 тысяч рублей.
На сайте судебных приставов обнаружили долг звезды проекта "Дом-2" Саши Черно в 400 тысяч рублей

Звезда проекта "Дом-2" Саша Черно не раз повторяла в эфире и писала поклонникам в микроблоге в Instagram, что хочет прекратить конфликт с Ольгой Рапунцель и коллегами, а все, что ей нужно - это справедливое отношение. Тем не менее, будущая мамочка продолжает ругаться с Рапунцель-старшей, то и дело упрекая ее в непорядочности.

Не выдержав оскорблений, возлюбленная Дмитрия Дмитренко напомнила, что за Черно значился огромный долг, происхождение которого она так и не раскрыла, хотя на проекте находится уже три года. Сама Черно поспешила опровергнуть все обвинения, но пользователи Сети нашли на сайте судебных приставов подтверждение, что за ней действительно значится долг в 400 тысяч рублей, причем дело открыто было летом прошлого года, а не ранее, как утверждала супруга Иосифа Оганесяна.

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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 21:24

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