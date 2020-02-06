На сайте судебных приставов обнаружили долг звезды проекта "Дом-2" Саши Черно в 400 тысяч рублей





Звезда проекта "Дом-2" Саша Черно не раз повторяла в эфире и писала поклонникам в микроблоге в Instagram, что хочет прекратить конфликт с Ольгой Рапунцель и коллегами, а все, что ей нужно - это справедливое отношение. Тем не менее, будущая мамочка продолжает ругаться с Рапунцель-старшей, то и дело упрекая ее в непорядочности.Не выдержав оскорблений, возлюбленная Дмитрия Дмитренко напомнила, что за Черно значился огромный долг, происхождение которого она так и не раскрыла, хотя на проекте находится уже три года. Сама Черно поспешила опровергнуть все обвинения, но пользователи Сети нашли на сайте судебных приставов подтверждение, что за ней действительно значится долг в 400 тысяч рублей, причем дело открыто было летом прошлого года, а не ранее, как утверждала супруга Иосифа Оганесяна.