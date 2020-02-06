Ученые определили возраст наскальных рисунков в Австралии с помощью осиных гнезд
В 1891 году фермер Джозеф Брэдшоу обнаружил рисунок «танцующих» фигур в скальном гроте в Кимберли. Недавно ученые выяснили, что возраст рисунков составляет более 12 тыс. лет, а помогли им узнать об этом осиные гнезда.
Исследователи назвали фигуры, изображенные на скальном гроте Гвионами. Около 20 лет назад геохронолог Ричард Робертс из Университета Вуллонгонга использовал останки осиных гнезд, чтобы узнать возраст найденных рисунков. В ходе исследования было установлено, что на соседних росписях были изображены фигуры с черными глазами, для изображения которых использовали уголь. Тогда и определили возраст рисунков - 5 тыс. лет, но Гвионов рисовали не с помощью древесного угля.
Спустя некоторое время Робертс заметил, что на изображениях находятся осиные гнезда. Насекомые строили свои «дома» на рисунках, а значит - они младше, чем фигуры. Использовав оптический метод ученые узнали, что возраст наибольшего гнезда составляет около 17 тыс. лет. По словам исследователей, ошибка произошла из-за влияния солнца на осиные сооружения.
Через 20 лет аспирант Дэмэн Финч из Мельбурнского университета детально изучил и осмотрел осиные гнезда и заметил в них маленькие частицы угля. С помощью радиоуглеродного анализа и многих исследований ученые определили точный возраст Гвионов в Австралии - около 12 тыс. лет.
Исследователи назвали фигуры, изображенные на скальном гроте Гвионами. Около 20 лет назад геохронолог Ричард Робертс из Университета Вуллонгонга использовал останки осиных гнезд, чтобы узнать возраст найденных рисунков. В ходе исследования было установлено, что на соседних росписях были изображены фигуры с черными глазами, для изображения которых использовали уголь. Тогда и определили возраст рисунков - 5 тыс. лет, но Гвионов рисовали не с помощью древесного угля.
Спустя некоторое время Робертс заметил, что на изображениях находятся осиные гнезда. Насекомые строили свои «дома» на рисунках, а значит - они младше, чем фигуры. Использовав оптический метод ученые узнали, что возраст наибольшего гнезда составляет около 17 тыс. лет. По словам исследователей, ошибка произошла из-за влияния солнца на осиные сооружения.
Через 20 лет аспирант Дэмэн Финч из Мельбурнского университета детально изучил и осмотрел осиные гнезда и заметил в них маленькие частицы угля. С помощью радиоуглеродного анализа и многих исследований ученые определили точный возраст Гвионов в Австралии - около 12 тыс. лет.
Наука
Добавил: Тарасюк Дарья Сегодня, 21:16