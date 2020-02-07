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Ученые еще больше приблизились к созданию вакцины от рака

Ученые провели очередное исследование, по итогам которого выяснили, что в каждой восьмой раковой опухоли присутствуют вирусы. По мнению специалистов, в будущем это открытие позволит обеспечить защиту от появления злокачественных новообразований с помощью традиционных вакцин.
Ученые еще больше приблизились к созданию вакцины от рака

Проведя тщательный анализ более 2600 образцов злокачественных опухолей из 38 видов рака, ученые выявили, что 13% из них спровоцированы вирусами. По их словам, это свидетельствует о том, что эффективную защиту от онкологии сможет дать вакцина от рака. В восстав такого препарата, по словам специалистов, должны войти вещества, которые нацеливают человеческий организм на уничтожение опасных вирусов и провоцируемых ими новообразований. К примеру, давно известно, что вирус папилломы человека вызывает до 99% всех опухолей шейки матки у женщин, поэтому вакцина от данного заболевания позволяет защититься от рака с вероятностью в те же 99%.

Новое исследование также показывает другие типы вирусов, способных провоцировать рак. К примеру, вирус Эпштейна-Барра, который присутствует в организме всех без исключения людей, может быть связан с онкологическим заболеваниями простаты и молочных желез. Это же касается и не менее распространенного вируса герпеса. По мнению экспертов, дополнительные исследования в этой области помогут точнее понять, какую роль вирусы играют в образовании злокачественных опухолей и выработать средства защиты от них, а это значит, что реальная вакцина от рака стала немного ближе к реальности, чем это было прежде.

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Наука
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 08:00

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