Супруга Валентина Юдашкина Марина показала занятия внуков гимнастикой

Судя по обнародованным видеокадрам, внуки Валентина и Марины Юдашкиных занимаются спортом достаточно серьёзно: если младший ребёнок по указке тренера делает упражнения с подтягиванием на руках лёжа на лавке, то Аркадий сумел отжаться на перекладине целых 10 раз. С малых лет приучать к спорту своих сыновей приняла решение их мама Галина Юдашкина.Опубликованные в Instagram 3 видео Марина Юдашкина подписала следующими словами:Дочь народного художника России родила первенца весной 2016 года. Второй ребёнок у Галины Юдашкиной появился на свет через два года. Наследница прославленного модельера замужем за бизнесменом Петром Максаковым, внуком актрисы Людмилы Максаковой.