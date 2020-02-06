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Супруга Валентина Юдашкина Марина показала занятия внуков гимнастикой

Супруга известного на весь мир российского художника-модельера Валентина Юдашкина Марина опубликовала в Instagram видеоролики, на кадрах которых запечатлены занятия её внуков гимнастикой. Речь идёт о детях дочери звёздной четы Галины Юдашкиной – 4-летнем Анатолии и 2-летнем Аркадии.
Супруга Валентина Юдашкина Марина показала занятия внуков гимнастикой

Судя по обнародованным видеокадрам, внуки Валентина и Марины Юдашкиных занимаются спортом достаточно серьёзно: если младший ребёнок по указке тренера делает упражнения с подтягиванием на руках лёжа на лавке, то Аркадий сумел отжаться на перекладине целых 10 раз. С малых лет приучать к спорту своих сыновей приняла решение их мама Галина Юдашкина.

Опубликованные в Instagram 3 видео Марина Юдашкина подписала следующими словами: «Спорт! Чтобы душа и тело были молоды!»

Дочь народного художника России родила первенца весной 2016 года. Второй ребёнок у Галины Юдашкиной появился на свет через два года. Наследница прославленного модельера замужем за бизнесменом Петром Максаковым, внуком актрисы Людмилы Максаковой.

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Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 21:03

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