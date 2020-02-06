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Телеведущая Юлия Барановская извинилась перед Ксенией Бородиной за критику Курбана Омарова

Телеведущая Юлия Барановская извинилась перед своей коллегой - звездой проекта "Дом-2" Ксенией Бородиной. Прежде в Instagram знаменитость высказалась по поводу мужа коллеги - бизнесмена Курбана Омарова, отметив, что его не стоит называть "мужчиной".
Телеведущая Юлия Барановская извинилась перед Ксенией Бородиной за критику Курбана Омарова

В своем микроблоге в Instagram Юлия Барановская отвечала на вопросы поклонников. Кто-то из последних спросил, как знаменитость относится к тому, что мужчина не работает, а остается дома и воспитывает кота по кличке Шантик. В ответ телеведущая отметила, что такого мужчину вовсе не стоит называть таковым, не предполагая, что речь шла о муже Ксении Бородиной. Выражение Барановской тут же перехватили СМИ, отметив, что она высказалась в адрес бизнесмена.

После Юлия Барановская лично пообщалась с коллегой Ксенией Бородиной, обратившись к ней с извинениями. Телеведущая отметила, что СМИ сильно преувеличили ситуацию, "вывернув ее слова наизнанку". Звезда проекта "Дом-2", в свою очередь, отметила, что обиды не держит.

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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 20:56

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