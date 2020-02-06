Телеведущая Юлия Барановская извинилась перед Ксенией Бородиной за критику Курбана Омарова





В своем микроблоге в Instagram Юлия Барановская отвечала на вопросы поклонников. Кто-то из последних спросил, как знаменитость относится к тому, что мужчина не работает, а остается дома и воспитывает кота по кличке Шантик. В ответ телеведущая отметила, что такого мужчину вовсе не стоит называть таковым, не предполагая, что речь шла о муже Ксении Бородиной. Выражение Барановской тут же перехватили СМИ, отметив, что она высказалась в адрес бизнесмена.После Юлия Барановская лично пообщалась с коллегой Ксенией Бородиной, обратившись к ней с извинениями. Телеведущая отметила, что СМИ сильно преувеличили ситуацию, "вывернув ее слова наизнанку". Звезда проекта "Дом-2", в свою очередь, отметила, что обиды не держит.