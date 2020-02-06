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Ольга Бузова географ, Сергей Светлаков экономист: Какие дипломы пылятся в столах звезд

Многие знают, что не у всех получается выбрать себе специальность с первого раза. Такими оказались и звезды российского шоу-бизнеса, так например у ведущей скандального телевизионного реалити-проекта «Дом-2» Ольги Бузовой образование географа, а у Сергея Светлакова экономиста.

Ольга Бузова географ, Сергей Светлаков экономист: Какие дипломы пылятся в столах звезд

Ольга Бузова достаточно способная, а ко всему и работящая девушка. Известно, что общеобразовательную школу она закончила с серебряной медалью. После она с легкостью получила высшее образование и выучилась на географа с красным дипломом, хотя совмещала на тот момент учебу с участием в проекте «Дом-2». Чем после Бузова только не занималась, но многие отмечают, что практически все, к чему Ольга прикладывала руку, заканчивалось успехом.

Сергей Светлаков и вовсе с детских лет увлекался спортом. Однако родители настоятельно попросили его получить серьезное высшее образование, и он выучился на экономиста в железнодорожном университете.

Михаил Галустян и вовсе получил образование акушера. Позже он признавался, что роды никогда не принимал, но медицинское образование ему не раз в жизни пригодилось.


Оксана Федорова и вовсе отучилась в школе милиции и даже успела на протяжении трех лет проработать следователем. Однако после того, как она попала в модельное агентство, жизнь ее очень сильно изменилась.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 20:47

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