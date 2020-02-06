Ольга Бузова географ, Сергей Светлаков экономист: Какие дипломы пылятся в столах звезд





Ольга Бузова достаточно способная, а ко всему и работящая девушка. Известно, что общеобразовательную школу она закончила с серебряной медалью. После она с легкостью получила высшее образование и выучилась на географа с красным дипломом, хотя совмещала на тот момент учебу с участием в проекте «Дом-2». Чем после Бузова только не занималась, но многие отмечают, что практически все, к чему Ольга прикладывала руку, заканчивалось успехом.Сергей Светлаков и вовсе с детских лет увлекался спортом. Однако родители настоятельно попросили его получить серьезное высшее образование, и он выучился на экономиста в железнодорожном университете.Михаил Галустян и вовсе получил образование акушера. Позже он признавался, что роды никогда не принимал, но медицинское образование ему не раз в жизни пригодилось.Оксана Федорова и вовсе отучилась в школе милиции и даже успела на протяжении трех лет проработать следователем. Однако после того, как она попала в модельное агентство, жизнь ее очень сильно изменилась.