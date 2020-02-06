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Топ за свои деньги: названы лучшие смартфоны по цене Xiaomi Mi 9T

Современный рынок смартфонов развивается очень быстрыми темпами, а потому производители ежегодно предлагают покупателям не только топовые модели, но и устройства среднего ценового сегмента с прекрасными техническими характеристиками. Едва ли не эталоном в этом сегменте считается модель Xiaomi Mi 9T, однако есть и альтернативные варианты, которые ничем не уступают лидеру при той же цене.
Топ за свои деньги: названы лучшие смартфоны по цене Xiaomi Mi 9T

Одним из таких смартфонов можно назвать Realme XT, который довольно часто сравнивают именно с «эталонным» представителем данной ценовой категории. Главная особенность модели – сенсорный дисплей с довольно чувствительными элементами от компании Samsung, который не реагирует на металл и воду, что существенно упрощает его использование даже в довольно сложных условиях. «Сердцем» Realme XT является энергоэффективный и производительный SoC Snapdragon 712, который не так давно устанавливался в модели классом повыше. В числе прочих достоинств смартфона можно назвать 48-мегапиксельную основную камеру и емкую АКБ на 4500 мАч.

Не менее интересной можно назвать модель Xiaomi Mi 9 Lite, особенности которой заключаются в емкой АКБ на 4000 мАч, обеспечивающей порядка 13 часов непрерывной работы под нагрузкой благодаря адаптивному пользовательскому интерфейсу. Кроме того, в этом устройстве компания снова вернулась к отдельному слоту для карт памяти, отказавшись от гибридной компоновки, при которой можно установить либо две СИМ-карты, либо одну карту оператора и карту памяти microSD. Заслуживает внимания и матрица Sony IMX586, которая позволяет делать довольно качественные фото и снимать видео в 4К-разрешении.

Модель Redmi Note 8 Pro стала продвинутой версией популярного бюджетника и готова потеснить лучших представителей среднего сегмента с пьедестала почета. 64-мегапиксельная камера с ИИ, 4500 мАч емкости аккумулятора, производительный процессор Helio G90T – все это делает данную модель оптимальным выбором как для любителей качественных фото, так и для ценителей требовательных мобильных развлечений.

А вот южнокорейский Samsung Galaxy A50 можно назвать хорошей сбалансированной моделью от популярного А-бренда. Вероятнее всего, именно баланс технических возможностей и относительно доступной цены и позволил данному смартфону войти в число бестселлеров 2019 года.

Последним в списке претендентов на пальму первенства в среднебюджетном сегменте стал Honor 9X от компании Huawei. Это устройство многие невзлюбили из-за странного внешнего вида, но несмотря на это всего за месяц с момента появления на рынке производителю удалось продать рекордное количество таких устройств. Наследник мегапопулярного Honor 8X оснащается 4 или 6 гигабайтами оперативной памяти (в зависимости от комплектации), «холодным» и довольно производительным процессором Kirin 710, 24-мегапиксельной фронтальной камерой и АКБ емкостью 4300 мАч.

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Технологии
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 20:47

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