BAC представил юбилейную лимитированную версию спортивного автомобиля Mono One





По словам разработчиков, речь идёт о «настоящем коллекционном предмете», однако в продаже появятся лишь 3 экземпляра стоимостью чуть более 13 миллионов рублей. Транспортное средство получило открытый кузов, сделанный из углеволокна и композитных материалов, также стоит выделить и появление сверхлегких легкосплавных дисков. В подкапотном пространстве установлен 2,5-литровый 4-цилиндровый бензиновый двигатель мощностью около 305 лошадиных сил при 306 Нм крутящего момента. С 0 до 100 км/час автомобиль разгоняется почти за 3 секунды.По мнению соучредителя компании Яна Бриггса, выпуск данных экземпляров является «идеальным моментом, чтобы проводить первое поколение Mono». Что касается второй генерации автомобиля, то оно дебютирует уже в ближайшее время в рамках автосалона в Женеве. Технические характеристики новинки пока держатся в секрете.