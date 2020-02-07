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BAC представил юбилейную лимитированную версию спортивного автомобиля Mono One

Автоконцерн BAC, занимающийся разработкой спорткаров, продемонстрировал лимитированную версию одноместной модели Mono One, являющейся конкурентом для Ariel Atom и Caterham 620R.
BAC представил юбилейную лимитированную версию спортивного автомобиля Mono One

По словам разработчиков, речь идёт о «настоящем коллекционном предмете», однако в продаже появятся лишь 3 экземпляра стоимостью чуть более 13 миллионов рублей. Транспортное средство получило открытый кузов, сделанный из углеволокна и композитных материалов, также стоит выделить и появление сверхлегких легкосплавных дисков. В подкапотном пространстве установлен 2,5-литровый 4-цилиндровый бензиновый двигатель мощностью около 305 лошадиных сил при 306 Нм крутящего момента. С 0 до 100 км/час автомобиль разгоняется почти за 3 секунды.

По мнению соучредителя компании Яна Бриггса, выпуск данных экземпляров является «идеальным моментом, чтобы проводить первое поколение Mono». Что касается второй генерации автомобиля, то оно дебютирует уже в ближайшее время в рамках автосалона в Женеве. Технические характеристики новинки пока держатся в секрете.

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Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 06:09

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