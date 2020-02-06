Наркотики и алкоголь: Игорь Матвиенко рассказал о причинах смерти солистов «Иванушек»





«О том, что Сорин употреблял наркотики, мне стало известно, когда он уже покинул группу. До конца мне не известно, что именно там произошло, но он угодил в плохую компанию, люди в которой плотно сидели на веществах», - приводит слова продюсера издание «Аргументы и Факты». Кроме того, композитор признался, что ему было известно о том, что Олег Яковлев страдает алкоголизмом. По его словам, он неоднократно пытался с ним поговорить о его пристрастии к «зеленому змию». В то же время, утверждает Игорь Игоревич, штрафы и другие взыскания не помогли бы избавить музыкантов от этих вредных привычек.Стоит напомнить, Олег Яковлев скоропостижно скончался на 48-м году жизни летом 2017 года. Он умер в больнице, куда попал с двусторонней пневмонией. Врачи так и не смогли спасти его жизнь.