АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Медики назвали 4 простых шага по избавлению от опасного жира на…
EUR 69.74 USD 63.17
Курс валют на 06.02.2020

Наркотики и алкоголь: Игорь Матвиенко рассказал о причинах смерти солистов «Иванушек»

Известный музыкальный продюсер и композитор Игорь Матвиенко рассказал о причинах скоропостижной смерти солистов популярной группы «Иванушки International» Олега Яковлева и Игоря Сорина. По мнению мэтра, молодых артистов погубило тлетворное влияние алкоголя и наркотиков.
Наркотики и алкоголь: Игорь Матвиенко рассказал о причинах смерти солистов «Иванушек»

«О том, что Сорин употреблял наркотики, мне стало известно, когда он уже покинул группу. До конца мне не известно, что именно там произошло, но он угодил в плохую компанию, люди в которой плотно сидели на веществах», - приводит слова продюсера издание «Аргументы и Факты». Кроме того, композитор признался, что ему было известно о том, что Олег Яковлев страдает алкоголизмом. По его словам, он неоднократно пытался с ним поговорить о его пристрастии к «зеленому змию». В то же время, утверждает Игорь Игоревич, штрафы и другие взыскания не помогли бы избавить музыкантов от этих вредных привычек.

Стоит напомнить, Олег Яковлев скоропостижно скончался на 48-м году жизни летом 2017 года. Он умер в больнице, куда попал с двусторонней пневмонией. Врачи так и не смогли спасти его жизнь.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 20:40

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые определили возраст наскальных рисунков в Австралии с помощью осиных…
Супруга Валентина Юдашкина Марина показала занятия внуков…
В США сняли ролик об уничтожении систем, похожих на российские…
Телеведущая Юлия Барановская извинилась перед Ксенией Бородиной за критику Курбана…
Алла Пугачева неожиданно приобрела участок на израильском…
Ольга Бузова географ, Сергей Светлаков экономист: Какие дипломы пылятся в столах…
Топ за свои деньги: названы лучшие смартфоны по цене Xiaomi Mi…
Наркотики и алкоголь: Игорь Матвиенко рассказал о причинах смерти солистов…
Ученые считают, что сдерживание эмоций после смерти близких вредит здоровью…
«Кто смешной?»: Наталья Бочкарева показала забавное видео с…
Желтый монстр: Немецкий тюнеры доработали Lamborghini…
Полностью голый Митя Фомин шокировал…
Жилье для несовершеннолетнего ребенка: Путин подписал «закон о дополнительных…
Звезда «Дом-2» Александра Черно и Иосиф Оганесян публично выяснили…
Жанель Монэ рассказала об отравлении ртутью из-за экзотической…
«У нее есть талант»: Лолита Милявская оправдалась за дружбу с телеведущей Ольгой…
Ученые объяснили, как человек выбирает лучший вариант из…
Ксения Собчак спровоцировала скандал заявлением о национальности Маргариты…
Борис Грачевский пришел на юбилей Виторгана в сопровождении глубоко беременной…
Виталий Милонов объяснил спешку с внесением поправок в…
Экс-участника проекта "Дом-2" Романа Гриценко задержали за кражу футболки стоимостью 200 рублей во время выполнения…
Звезда проекта "Дом-2" Алена Савкина забыла о Романе Макееве и закрутила роман с новым сотрудником…
Тина Канделаки опубликовала редкое фото с мужем и поздравила его с…
Коронавирус и теплая зима сорвали всероссийский фестиваль «Народная…
"Крепкого здоровья, гармонии и большого счастья": Анита Цой поздравила Игоря Матвиенко с…
«Мы прошли тяжелый путь»: Льюис Хэмилтон рассказал о примирении с…
Юлия Снигирь рассказала о способе борьбы с жутким холодом во время съёмок сериала «Новый…
В России создали бесступенчатую трансмиссию, которая экономит до 30% расхода…
Просмотреть все новости