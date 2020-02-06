Алла Пугачева неожиданно приобрела участок на израильском кладбище





Именно тогда, в начале 2000-х годов, Алла Пугачева приобрела место на израильском кладбище. Известно, что участок, выбранный звездой, - «элитного» типа. Знаменитость верит в «загробный мир» и желает оказаться в раю после смерти, именно поэтому она обзавелась землёй на кладбище в Израиле. Существует поверье, согласно которому захороненные люди в этом месте якобы зразу попадают в «лучший мир». Многие фанаты Аллы Пугачевой считают, что это и стало причиной такой покупки.Поклонники беспокоятся о здоровье певицы, ведь ранее она пережила немало операций. Однако комментировать свою покупку знаменитость и её родственники не стали.