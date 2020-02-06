«Кто смешной?»: Наталья Бочкарева показала забавное видео с дочкой

Звездная мать и ее 11-летняя дочь Мария на представленных кадрах решили сыграть в игру, суть которой заключается в том, чтобы оба участника закрыли глаза и быстро отвечали на вопросы ведущего, показывая пальцем на себя или на соседа, указывая тем самым, кто больше соответствует озвученной характеристике. Так, во время игры стало известно, что дочь Натальи Бочкаревой порой может сглупить и не лишена лени, сама Мария, к слову, признает эти недостатки. А вот актриса признала, что очень часто попадает в довольно неловкие ситуации и считает свою дочь умной. Кроме того, выяснилось, что Наталья Бочкарева любит долго спать, а потому встает довольно поздно.В ответах на некоторые вопросы мнение матери и дочери не совпали. К примеру, на вопрос диктора «Кто смешной?», мать и дочь с улыбками на лицах показали пальцами друг на друга.