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«Кто смешной?»: Наталья Бочкарева показала забавное видео с дочкой

Известная российская актриса Наталья Бочкарева, похоже, окончательно вернулась к своей привычной жизни после скандала с запрещенными веществами и уже радует поклонников забавными видео. Недавно на страничке звезды «Счастливы вместе» в социальной сети Instagram появился ролик с участием ее дочери.
«Кто смешной?»: Наталья Бочкарева показала забавное видео с дочкой

Звездная мать и ее 11-летняя дочь Мария на представленных кадрах решили сыграть в игру, суть которой заключается в том, чтобы оба участника закрыли глаза и быстро отвечали на вопросы ведущего, показывая пальцем на себя или на соседа, указывая тем самым, кто больше соответствует озвученной характеристике. Так, во время игры стало известно, что дочь Натальи Бочкаревой порой может сглупить и не лишена лени, сама Мария, к слову, признает эти недостатки. А вот актриса признала, что очень часто попадает в довольно неловкие ситуации и считает свою дочь умной. Кроме того, выяснилось, что Наталья Бочкарева любит долго спать, а потому встает довольно поздно.

В ответах на некоторые вопросы мнение матери и дочери не совпали. К примеру, на вопрос диктора «Кто смешной?», мать и дочь с улыбками на лицах показали пальцами друг на друга.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 20:25

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