Желтый монстр: Немецкий тюнеры доработали Lamborghini Urus
Специалисты немецкого тюнинг-ателье Keyvany представили свою версию спортивного внедорожника Lamborghini Urus. Автомобиль получил не только переработанную внешность, но еще и существенную прибавку к мощности.
После всех изменений, внесенных в конструкцию и внешний вид первого в истории люксового кроссовера итальянской марки, 4,0-литровый битурбированный двигатель автомобиля демонстрирует заметный прирост в динамике. Так, вместо штатных 650 лошадиных сил и 850 Нм максимального крутящего момента новинка выдает 820 л. с. мощности и внушительные 1100 Нм крутящего момента, набирая «первую сотню» всего за 3,3 секунды, что на 0,3 секунды быстрее, чем штатная версия. На 20 километров в час увеличилась и максимальная скорость, которую способен набрать этот экземпляр.
Также немецкие тюнеры установили на кроссовер Lamborghini Urus новые 24-дюймовые диски и агрессивный обвес из неокрашенного карбона, попутно добившись снижения веса машины на 41 килограмм. Дополняет картину невероятный по своему контрасту желто-черный интерьер кроссовера.
После всех изменений, внесенных в конструкцию и внешний вид первого в истории люксового кроссовера итальянской марки, 4,0-литровый битурбированный двигатель автомобиля демонстрирует заметный прирост в динамике. Так, вместо штатных 650 лошадиных сил и 850 Нм максимального крутящего момента новинка выдает 820 л. с. мощности и внушительные 1100 Нм крутящего момента, набирая «первую сотню» всего за 3,3 секунды, что на 0,3 секунды быстрее, чем штатная версия. На 20 километров в час увеличилась и максимальная скорость, которую способен набрать этот экземпляр.
Также немецкие тюнеры установили на кроссовер Lamborghini Urus новые 24-дюймовые диски и агрессивный обвес из неокрашенного карбона, попутно добившись снижения веса машины на 41 килограмм. Дополняет картину невероятный по своему контрасту желто-черный интерьер кроссовера.
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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 20:17