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«У нее есть талант»: Лолита Милявская оправдалась за дружбу с телеведущей Ольгой Бузовой

Известная певица Лолита опубликовала видео с Ольгой Бузовой. В ответ поклонники артистки раскритиковали её за общение с телеведущей шоу «Дом-2».

«У нее есть талант»: Лолита Милявская оправдалась за дружбу с телеведущей Ольгой Бузовой

Накануне Лолита Милявская и Ольга Бузова вместе участвовали в телешоу «Студия СОЮЗ». После съёмок Лолита поделилась со своими поклонниками видео, в котором они шутят с Ольгой, целуются и говорят друг другу разные комплименты. «Ольга, как с тобой легко и весело», – подписала актриса под видеороликом. Эта публикация вызвала шквал негатива среди поклонников Милявской. Они были недовольны тем, что певица «опустилась до уровня Бузовой». «Лола, зачем вы с ней общаетесь?», «Лола, фу, ну это же Бузова!», «Вы меня сильно разочаровали», – последовали негативные комментарии фанатов.


В ответ на такую негативную критику Лолита написала слова поддержки в адрес Ольги Бузовой. Она посоветовала своим поклонникам не писать всевозможные глупости и отметила, что талант у известной телеведущей есть и он заключается в слове трудолюбие.

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Общество / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 19:47

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