Ксения Собчак спровоцировала скандал заявлением о национальности Маргариты Симоньян





В Сети Маргариту Симоньян и Кристину Потупчик сравнили с "армянкой в каменьях" и "жидовкой". Пользователи Сети поспешили защитить знаменитостей, отметив, что по национальному признаку делить людей нельзя. Тем не менее, общественный деятель, телеведущая и светская львица Ксения Собчак на этот счет высказала другое мнение. Знаменитость обозначила, что очень удобно становиться "жертвой" непонятных обвинений в Сети, которым не стоило бы придавать значения.Тем не менее, подобными словами Ксения Собчак вызвала волну критики в свою сторону. Пользователи Сети отметили, игнорирование подобной дискриминации недопустимо, отметив, что именно так формировался "Третий рейх". Собчак напомнили, что она баллотировалась в президенты, а в России живут сотни национальностей, а потому стоит относиться к подобным вопросам более щепетильно. Вдобавок, вспомнили супруге Константина Богомолова и ситуацию с ее негативной критикой в сторону женщин за 40, публикующих интимные снимки. Им, отметили фолловеры, Ксения Собчак написала несколько постов, а вопрос о дискриминации по национальности вдруг сочла неважным.Ксения Собчак не стала отвечать на язвительные комментарии, отметив только, что ее как и всегда неправильно поняли.