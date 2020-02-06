Полностью голый Митя Фомин шокировал Instagram-подписчиков





В посте к откровенному кадру Митя Фомин написал, что вот уже больше месяца не занимается физически упражнениями, так как постоянно в разъездах. Артист заметил у себя прибавку в весе и снижение эластичности кожи. Исполнитель уверил: со следующей недели он вернётся к своему привычному ритму жизни, но нуждается сейчас в личном тренере, который бы взялся за приведение его тела в норму к летнему или – что ещё лучше – к весеннему сезону. Всех желающих певец попросил отправить ему резюме.В комментариях многие Instagram-подписчики признались, что их шокировал столь откровенный контент от Мити Фомина. В целом фолловеры положительно отозвались о фигуре своего кумира, но всё же укорили его за такой поступок.