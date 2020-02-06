Полностью голый Митя Фомин шокировал Instagram-подписчиков
Певец, актёр и телеведущий Митя Фомин, в январе отметивший своё 46-летие, шокировал Instagram-аудиторию, несколько часов назад опубликовав фото, запечатлев себя полностью голым. Таким способом участник музыкальной группы Hi-Fi решил продемонстрировать «неидеальное», по его мнению, тело и найти тренера, который бы согласился привести его фигуру в норму.
В посте к откровенному кадру Митя Фомин написал, что вот уже больше месяца не занимается физически упражнениями, так как постоянно в разъездах. Артист заметил у себя прибавку в весе и снижение эластичности кожи. Исполнитель уверил: со следующей недели он вернётся к своему привычному ритму жизни, но нуждается сейчас в личном тренере, который бы взялся за приведение его тела в норму к летнему или – что ещё лучше – к весеннему сезону. Всех желающих певец попросил отправить ему резюме.
В комментариях многие Instagram-подписчики признались, что их шокировал столь откровенный контент от Мити Фомина. В целом фолловеры положительно отозвались о фигуре своего кумира, но всё же укорили его за такой поступок.
В посте к откровенному кадру Митя Фомин написал, что вот уже больше месяца не занимается физически упражнениями, так как постоянно в разъездах. Артист заметил у себя прибавку в весе и снижение эластичности кожи. Исполнитель уверил: со следующей недели он вернётся к своему привычному ритму жизни, но нуждается сейчас в личном тренере, который бы взялся за приведение его тела в норму к летнему или – что ещё лучше – к весеннему сезону. Всех желающих певец попросил отправить ему резюме.
В комментариях многие Instagram-подписчики признались, что их шокировал столь откровенный контент от Мити Фомина. В целом фолловеры положительно отозвались о фигуре своего кумира, но всё же укорили его за такой поступок.