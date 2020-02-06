Ученые считают, что сдерживание эмоций после смерти близких вредит здоровью человека





Команда доктора Кристофера Фагундеса провела эксперимент с людьми, похоронившими своих возлюбленных. Участие приняли почти 100 добровольцев, которые вначале заполнили анкеты, описали свое поведение в стрессовых ситуациях и сдали кровь на анализ. Результаты показали, что у исследуемых, скрывавших свои эмоции, чаще появлялись болезни сердца и наблюдалось ухудшение иммунной системы организма.Ранее ученые обнаружили связь между чувствами и здоровьем скорбящих от утраты второй половинки. Мысли и занятия, отвлекавшие от мыслей о потере возлюбленных, улучшали физическое состояние и психику людей.