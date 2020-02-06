Звезда «Дом-2» Александра Черно и Иосиф Оганесян публично выяснили отношения





Что происходит между еще совсем недавно влюбленными друг в друга Александрой Черно и Иосифом Оганесяном решили разобраться ведущие программы «Бородина против Бузовой». Они собираются развестись, а тот факт, что Александра ждет ребенка, их никак не останавливает. В качестве эксперта в студию даже позвали достаточно близкого друга Иосифа Оганесяна Евгения Ромашова. Однако выяснилось, что парень поддерживает решение Иосифа развестись.В итоге всех, кто присутствовал в студии, удивило все происходящее, а некоторые отметили, что не понимают, как друг вместо того, чтобы помочь семье найти пути примирения, наоборот поддерживает идею разрыва. Ведущая скандального телевизионного проекта «Дом-2» Ольга Бузова сказала, что не поддерживает все происходящее, но и не понимает, зачем заводить детей, если отношения в паре не совсем стабильные.Напомним, что ранее мама Иосифа Оганесяна также говорила о том, что не поддерживает решение своей невестки и сына, и надеется, что они еще возьмутся за ум и помирятся.