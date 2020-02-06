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Экс-участника проекта "Дом-2" Романа Гриценко задержали за кражу футболки стоимостью 200 рублей во время выполнения задания

Экс-участник проекта "Дом-2" Роман Гриценко не так давно начал активно вести свою страницу в соцсети Instagram, при этом молодой человек периодически принимает участие в баттлах против Insta-коллег. Во время выполнения очередного задания звезду реалити-шоу задержали, когда он попытался вынести из магазина футболку стоимостью 200 рублей.
Экс-участника проекта "Дом-2" Романа Гриценко задержали за кражу футболки стоимостью 200 рублей во время выполнения задания

Как рассказал позже экс-участник проекта "Дом-2" Роман Гриценко, это было первое в его жизни задержание. Молодой человек получил задание украсть что-либо из магазина, а выбрал он самую дешевую футболку стоимостью 200 рублей. Тем не менее, сотрудники магазина заметили пропажу и сразу же задержали молодого человека.

Роман Гриценко отметил, что он предлагал купить пять таких футболок, но уговоры не подействовали. В итоге экс-участника проекта "Дом-2" доставили в местное отделение, составили там протокол, а уже через час отпустили по своим делам.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 19:32

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