Экс-участника проекта "Дом-2" Романа Гриценко задержали за кражу футболки стоимостью 200 рублей во время выполнения задания





Как рассказал позже экс-участник проекта "Дом-2" Роман Гриценко, это было первое в его жизни задержание. Молодой человек получил задание украсть что-либо из магазина, а выбрал он самую дешевую футболку стоимостью 200 рублей. Тем не менее, сотрудники магазина заметили пропажу и сразу же задержали молодого человека.Роман Гриценко отметил, что он предлагал купить пять таких футболок, но уговоры не подействовали. В итоге экс-участника проекта "Дом-2" доставили в местное отделение, составили там протокол, а уже через час отпустили по своим делам.